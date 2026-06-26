DAX 24.671 -1,3%ESt50 6.222 -0,7%MSCI World 4.746 +0,0%Top 10 Crypto 7,6630 +0,5%Nas 25.298 -0,2%Bitcoin 52.698 +0,7%Euro 1,1397 +0,1%Öl 72,13 -1,3%Gold 4.057 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 SAP 716460 Bayer BAY001 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börsen uneins -- USA verhandeln weiter mit dem Iran -- ServiceNow, SAP, Moderna, Eli Lilly, Lenovo im Fokus
Top News
KI-Sorgen treten in den Hintergrund: DAX mit freundlichem Wochenstart erwartet KI-Sorgen treten in den Hintergrund: DAX mit freundlichem Wochenstart erwartet
Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Zalando Aktie

Kaufen
Verkaufen
Zalando Aktien-Sparplan
24,82 EUR +0,07 EUR +0,28 %
STU
finanzen.net zero
Zalando jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 6,09 Mrd. EUR

KGV 30,68 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ZAL111

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ZAL1111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ZLDSF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Zalando Buy

08:16 Uhr
Zalando Buy
Aktie in diesem Artikel
Zalando
24,82 EUR 0,07 EUR 0,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Buy" belassen. Anne Critchlow hielt am Samstag in ihrem Ausblick auf den Zwischenbericht an ihrer Kaufempfehlung für den Modehändler fest. 2026 bleibe ein Übergangsjahr mit der Optimierung des Logistik-Netzwerks und der Restrukturierung von About You. Sie rechnet aber weiterhin mit strukturellem Wachstum./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2026 / 14:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Zalando Buy

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,80 €		 Abst. Kursziel*:
113,71%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
113,54%
Analyst Name:
Anne Critchlow 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

08:16 Zalando Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.06.26 Zalando Halten DZ BANK
26.06.26 Zalando Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.06.26 Zalando Overweight Barclays Capital
25.06.26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Zalando

dpa-afx Zalando-Aktie sackt kräftig ab: BaFin prüft mögliche Verstöße beim Jahresabschluss
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX sackt schlussendlich ab
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Minus
Dow Jones XETRA-SCHLUSS/Schwächer - Bafin-Untersuchung belastet Zalando
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando verliert am Nachmittag kräftig
finanzen.net Schwacher Handel: DAX verbucht am Nachmittag Abschläge
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Zalando wegen BaFin-Unsicherheiten auf 'Halten'
Business Times European shares slip as tech sell-off bites, Zalando slides
Financial Times German financial regulator probes Zalando over €1.1bn deal disclosure
Business Times European shares slip on global tech slump; Zalando down on regulator action
EQS Group EQS-NVR: Zalando SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy
RSS Feed
Zalando zu myNews hinzufügen