Zalando Aktie
Marktkap. 6,09 Mrd. EURKGV 30,68 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Buy" belassen. Anne Critchlow hielt am Samstag in ihrem Ausblick auf den Zwischenbericht an ihrer Kaufempfehlung für den Modehändler fest. 2026 bleibe ein Übergangsjahr mit der Optimierung des Logistik-Netzwerks und der Restrukturierung von About You. Sie rechnet aber weiterhin mit strukturellem Wachstum./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2026 / 14:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Zalando Buy
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
53,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,80 €
|Abst. Kursziel*:
113,71%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
113,54%
|
Analyst Name:
Anne Critchlow
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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