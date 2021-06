Aktie in diesem Artikel Zalando 94,54 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Zalando von 85 auf 96 Euro angehoben und die Aktie erneut mit "Equal-weight" eingestuft. Sie mache sich bei dem Online-Händler weiter Sorgen um das Wachstum in einer Zeit nach der Pandemie, schrieb Analystin Miriam Adisa in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zalando bleibt aber in ihren Augen ein Gewinner von Marktanteilen und so erhöhte sie ihre Umsatzschätzungen bis ins Jahr 2023./tih/ajx