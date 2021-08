Aktie in diesem Artikel Zalando 94,24 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Zalando von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 110 auf 100 Euro gesenkt. Der Online-Modehändler werde zurückgeholt in die Realität, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Blick auf eine schnellere Normalisierung des außerordentlichen Wachstums. Die Nachrichtenlage erwartet er zunächst eher uninspirierend - bei angemessener Bewertung der Papiere./ag/mis