HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Zalando auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Mit einigen Ausnahmen, darunter der Online- und Lebensmittelhandel, sei der Einzelhandelssektor in den vergangenen Monaten stark von Lockdown-Maßnahmen belastet worden, schrieb Analyst Alexander Zienkowicz in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Erste Lockerungen dieser Maßnahmen hätten aber bereits im März Wirkung gezeigt. Die bessere Perspektive spiegle sich aber schon weitgehend im gestiegenen Bewertungsniveau wider, weshalb er seine Sektoreinstufung mit "Neutral" bestätigt habe./tih/edh