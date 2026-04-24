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JP Morgan Chase & Co.

Zalando Neutral

08:31 Uhr
Zalando Neutral
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan wertete am Sonntag die aktuellen Branchentrends im Onlinehandel aus. Von Zalando erwartete sie sich, dass die Erwartungen im ersten Quartal erfüllt worden sind. Es gebe aber Anzeichen der Schwäche in den April hinein./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 21:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Neutral

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
22,06 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
22,19 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Georgina Johanan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

08:31 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.04.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
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20.04.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
17.04.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
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