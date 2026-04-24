Zalando Aktie
Marktkap. 5,66 Mrd. EURKGV 30,68 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan wertete am Sonntag die aktuellen Branchentrends im Onlinehandel aus. Von Zalando erwartete sie sich, dass die Erwartungen im ersten Quartal erfüllt worden sind. Es gebe aber Anzeichen der Schwäche in den April hinein./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 21:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Zalando Neutral
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
22,06 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
22,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Georgina Johanan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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