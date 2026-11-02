DAX 25.727 -1,0%ESt50 6.116 -1,0%MSCI World 4.839 -0,1%Top 10 Crypto 10,13 +0,3%Nas 25.164 -1,1%Bitcoin 68.343 -0,3%Euro 1,1193 +0,0%Öl 106,7 +1,8%Gold 3.908 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Zalando Aktie

Kaufen
Verkaufen
Zalando Aktien-Sparplan
25,59 EUR -1,22 EUR -4,55 %
STU
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 6,53 Mrd. EUR

KGV 30,68 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ZAL111

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ZAL1111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ZLDSF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Zalando Neutral

09:21 Uhr
Zalando Neutral
Aktie in diesem Artikel
Zalando
25,59 EUR -1,22 EUR -4,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Online-Händler habe im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprochen, schrieb Georgina Johanan in einer ersten Reaktion am Dienstag. Das strategische Zugeständnis, zur Erzielung langfristiger Vorteile einen Rückgang der Bruttomarge in Kauf zu nehmen, habe den Umsatz gestützt. Derweil sei das aktuelle Kursniveau hoch, und es bestünden weiterhin strukturelle Risiken durch die Öffnung der Plattform für autonome KI-Einkaufsagenten./rob/la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Neutral

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
25,62 €		 Abst. Kursziel*:
24,90%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
25,59 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,05%
Analyst Name:
Georgina Johanan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

09:21 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:51 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
14.10.26 Zalando Buy UBS AG
01.10.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Zalando

Finanzen.net Rote Zahlen Zalando-Aktie sackt ab: Operativer Gewinn steigt, Nachsteuerverlust überrascht Zalando-Aktie sackt ab: Operativer Gewinn steigt, Nachsteuerverlust überrascht
Finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Abschläge
Finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX beginnt die Dienstagssitzung im Minus
Finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagvormittag tiefer
Finanzen.net JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Neutral für Zalando-Aktie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 35 Euro
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Zalando sehr schwach nach Quartalszahlen und gutem Lauf
dpa-afx Zalando setzt mehr um - Neuer KI-Agent vorgestellt
Finanzen.net Zalando-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Outperform
RSS Feed
Zalando zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.