NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Zalando nach unerwartet vorgelegten Informationen zum Geschäftsverlauf im zweiten Quartal von 40 auf 47 Euro angehoben. Die Einstufung wurde jedoch auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einer "weiteren positiven Überraschung" des Online-Modehändlers, der nun mit Umsätzen und einem operativen Ergebnis (Ebit) deutlich über den Markterwartungen rechne. Sie hob ihre Schätzungen für das laufende Jahresviertel an. Die Aktie habe sich seit Jahresbeginn allerdings bereits sehr gut entwickelt und werde nahe ihrer Höchststände gehandelt. Die aktuelle Überraschung sei entsprechend großteils bereits eingepreist./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2020 / 20:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2020 / 20:42 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.