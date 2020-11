Aktie in diesem Artikel Zalando 81,38 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando nach endgültigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Analystin Georgina Johanan konnte in einer ersten Einschätzung am Dienstag keine Überraschungen in dem Zahlenwerk ausmachen. Die wichtigsten Kennziffern (KPI) des Online-Modehändlers seien stark. Am Markt richte sich der Fokus wohl auf das laufende Geschäft und die Verwendung der Mittel aus begebenen Anleihen./bek/ajx