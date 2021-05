Aktie in diesem Artikel Zalando 86,46 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando nach endgültigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Online-Modehändler habe solide Resultate vorgelegt, weiter angehoben werden dürften die Marktschätzungen aber wohl nicht, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ck