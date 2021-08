Aktie in diesem Artikel Zalando 91,52 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Zalando nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Online-Modehändler habe stark abgeschnitten, die Erwartungen aber verfehlt, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/ag