NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal von 107 auf 101 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die fundamentale Ausgangslage für den Online-Modehändler bleibe gut, aber es gebe Unsicherheiten rund um den Ausblick auf das Jahr 2022, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr seien für das erste Halbjahr des neuen Jahres wie bekannt sehr anspruchsvoll. Sie habe derweil die Lieferkettenprobleme im Hinterkopf, deren Auswirkungen noch nicht einschätzbar seien./tih/mis