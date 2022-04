Aktie in diesem Artikel Zalando 43,53 EUR

Zalando

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando vor Zahlen für das erste Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analystin Georgina Johanan sieht in einer am Montag vorliegenden Studie Risiken für den Jahresausblick des Online-Modehändlers./mis/he