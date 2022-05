Aktie in diesem Artikel Zalando 33,49 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Zwischenbericht des Onlinehändlers habe die gesunkenen Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Analystin Georgina Johanan am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der an das untere Ende der Zielspanne präzisierte Ausblick liege nur knapp unter dem Marktkonsens, so dass dieser kaum noch sinken dürfte./ag/eas