NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen zum ersten Quartal von 90 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Jahresziele des Online-Modehändlers erschienen nach wie vor ambitioniert, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie kappte ihre Schätzung für das operative Ergebnis 2022 um zehn Prozent, womit sie nun um rund 15 Prozent unter dem aktualisierten Unternehmensziel von 430 Millionen Euro liege./ck/he