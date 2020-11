Aktie in diesem Artikel Zalando 80,48 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Die endgültigen Angaben zum zweiten Quartals des Online-Modehändlers hätten ein Rekord-Kundenwachstum gebracht, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Auch die Kosten habe das Unternehmen vorzüglich im Griff./mf/ajx