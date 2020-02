Aktie in diesem Artikel Zalando 43,42 EUR

-1,63% Charts

News

Analysen

Zalando 43,42 EUR -1,63% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zalando auf "Sell" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. 2019 habe sie mit ihrer Verkaufsempfehlung angesichts des guten Laufs der Papiere des Online-Händlers einen schweren Stand gehabt, schrieb Analystin Michelle Wilson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Markt preise nun aber schon voll erfüllte Margen- und Marktanteilsziele ein, die sie für zu ambitioniert hält./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2020 / 19:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.