HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Zeal Network mit "Buy" und einem Kursziel von 52 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Lottovermittler habe im Online-Geschäft eine Vorreiterrolle, die bis aus Gründungsjahr des Unternehmens 1999 zurückgehe, schrieb Analystin Marie-Therese Grübner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zeal Network besitze mit lotto24 sowie Tipp24 zwei sehr bekannte Marken und die Kundenbindung sei hoch./la/edh