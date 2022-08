HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Zeal Network nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Das Jackpot-Umfeld habe sich im ersten Halbjahr im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum verbessert, schrieb Analystin Marie-Therese Grübner in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies habe die Aktivität der Kunden des Lottovermittlers erhöht. Nun sei eine Sonderdividende in Sicht./la/tih