NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zeal Network nach endgültigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Resultate des Lottovermittlers hätten angesichts schon bekannter Eckdaten nicht überrascht, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Neu sei der Ausblick auf 2022, der aber ebenfalls den Erwartungen entspreche./gl/mis