NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zeal Network auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Erlaubnis für die Tochtergesellschaft Lotto24 zur weiteren Lotterievermittlung in Deutschland bis 2029 sei die zweite Folgeerlaubnis nach 2012 und 2017, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal erwartet er die Erlaubnis, Online-Spiele anzubieten. Diese dürfte sich dank des positiven Einflusses auf den Umsatz und mehr noch das operative Ergebnis (Ebit) als noch größerer Kurstreiber für die Aktie erweisen./gl/tih