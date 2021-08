NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Zooplus mit Blick auf die geplante Übernahme durch Hellman & Friedman auf "Hold" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Das Kaufangebot stellt nach Einschätzung von Analyst Henrik Paganetty eine "günstige Gelegenheit" dar. Hellman & Friedman hätten bereits Erfahrungen mit Investitionen in den Branchen Internet, Medien und Einzelhandel gemacht, darunter Unternehmen wie Autoscout24, Axel Springer, ProSiebenSat.1 und Scout24, hieß es in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/gl