zooplus AG

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zooplus angesichts einer Übernahmofferte von 155 auf 390 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das neue Ziel entspreche der für sie überraschenden Offerte des US-Finanzinvestors Hellman & Friedman für den Online-Haustierbedarfshändler, schrieb Analystin Catharina Claes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Angebot erscheine attraktiv, da es einen rund 40-prozentigen Aufschlag auf den Schlusskurs vom 13. August beinhalte und Zooplus im Rahmen anderer Branchentitel bewerte. Kartellrechtliche oder andere Hindernisse für die Übernahme sieht Claes kaum./gl/ck

