NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zooplus von 185 auf 226 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Zahlen und Entwicklungen untermauerten das nachhaltige Wachstum des Online-Händlers für Haustierbedarf, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Gewinnschätzungen (bereinigtes EPS) für 2020 und 2021 deutlich nach oben./mf/edh