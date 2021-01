NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zooplus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Analyst Borja Olcese zählt die Aktie des Online-Händlers für Haustierbedarf in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu seinen attraktivsten Werten unter den europäischen Nahrungsmittelhändlern./edh/ag