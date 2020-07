LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zooplus vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Wie viele andere E-Commerce-Unternehmen zähle auch der Online-Händler für Haustierbedarf zu den Corona-Gewinnern, schrieb Analystin Alvira Rao in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Wandel hin zum Online-Shopping dürfte sich kurzfristig weiterhin positiv auswirken. Langfristig fehle es mit Blick auf die Wachstumsperspektiven und dem Gewinnpotenzial aber an Attraktivität./mis/stk