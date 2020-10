NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Zur Rose Group nach Quartalszahlen und einer Kapitalerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 450 Franken belassen. Der Umsatz im zweiten Quartal sei nicht so gut gewesen, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Jahresziele werde die Online-Apotheke gleichwohl erreichen können. Die Kapitalerhöhung sei angesichts der jüngsten Zukäufe keine Überraschung gewesen./bek/tih