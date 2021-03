NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zur Rose Group vor Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 550 Franken belassen. Die Anleger täten sich immer noch schwer damit, alle Variablen im Geschäftsmodell der Online-Apotheke zu verstehen und Vergleiche mit Konkurrent Shop Apotheke zu ziehen, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach seiner Einschätzung preisten die Konsensprognosen für 2021 keinerlei Auswirkungen der Zulassung elektronischer Rezepte ein. Zudem werde das Wachstumspotenzial nicht verschreibungspflichtiger Präparate unterschätzt./gl/mis