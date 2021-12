NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Zur Rose Group nach einer Kapitalerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 571 Franken belassen. Die führende Online-Apotheke gehe kein Risiko ein und stärke vor dem Start des elektronischen Rezepts in Deutschland die Bilanz, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf die Kapitalerhöhung des Konzerns./gl/msi