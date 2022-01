NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zur Rose nach Aussagen der Agentur Gematik zur E-Rezept-Einführung in Deutschland auf "Buy" mit einem Kursziel von 515 Franken belassen. Das Ziel, auf absehbare Zeit 30 000 E-Rezepte abzuwickeln, sei eine erste und wichtige Kennziffer, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt seien die Äußerungen positiv, was die Stimmung bei den in Deutschland aktiven Online-Apotheken wie Zur Rose betreffe./tih/he