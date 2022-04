NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zur Rose nach einem Zwischenbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Franken belassen. Die Eckdaten der Online-Apotheke zum ersten Quartal hätten in einem schwierigen Umfeld weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/mis