HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat Zur Rose Group nach der laut Medienberichten abgesagten Anweisung zur verpflichtenden Einführung des E-Rezepts zum Januar 2022 auf "Buy" mit einem Kursziel von 505 Franken belassen. Das Bundesministerium für Gesundheit habe den Berichten zufolge einige technische Probleme eingeräumt und wolle weitere Tests, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für Shop Apotheke und Zur Rose wären dies zwar schlechte Nachrichten, doch angesichts des zuletzt verstärkten Widerstands gegen die Einführung käme der Beschluss nicht überraschend. Er sei in den Aktienkursen der beiden Online-Versandapotheken zudem bereits eingepreist./ck/jha/