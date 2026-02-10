DAX 24.931 -0,2%ESt50 6.039 -0,1%MSCI World 4.573 +0,0%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.386 -2,5%Euro 1,1904 +0,1%Öl 70,31 +1,8%Gold 5.084 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Gerresheimer A0LD6E Microsoft 870747 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- BMW, Telekom, Goldpreis, Lyft, Moderna, Robinhood, VERBIO im Fokus
Top News
GEA-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Aktie GEA-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Aktie
MSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 kennen MSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 kennen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Zurich Insurance Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
602,00 EUR -2,80 EUR -0,46 %
STU
550,40 CHF -1,80 CHF -0,33 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 88,9 Mrd. EUR

KGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 579919

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0011075394

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ZFSVF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Zurich Insurance Buy

12:56 Uhr
Zurich Insurance Buy
Aktie in diesem Artikel
Zurich Insurance AG (Zürich)
602,00 EUR -2,80 EUR -0,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 642 Franken auf "Buy" belassen. Der Markt sehe die erste KI-Versicherungs-App über die ChatGPT-Plattform als Risiko für die Vertriebsnetze der etablierten Versicherer, schrieb Michael Huttner am Dienstagnachmittag. Er hält die negativen Kursreaktionen in der Branche jedoch für übertrieben. Die Kosten- und Effizienzvorteile der KI für die etablierten Versicherer könnten seiner Meinung nach das neue Vertriebsrisiko klar kompensieren./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland

Zusammenfassung: Zurich Insurance Buy

Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
642,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
551,40 CHF		 Abst. Kursziel*:
16,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
550,40 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
16,64%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
560,33 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

12:56 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.01.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
22.01.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

dpa-afx Persönliche Angebote Allianz und Co.: Aktien von Versicherern schwach - Vertriebskonkurrenz durch KI befürchtet Allianz und Co.: Aktien von Versicherern schwach - Vertriebskonkurrenz durch KI befürchtet
finanzen.net Aufschläge in Zürich: SMI mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Börse Zürich in Rot: So entwickelt sich der SLI nachmittags
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 schwächelt nachmittags
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: mittags Pluszeichen im SMI
finanzen.net Verluste in Zürich: SLI legt den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 steigt am Dienstagmittag
finanzen.net Börse Zürich in Grün: SMI zum Start fester
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester
RTE.ie Zurich Insurance offers £7.67 billion for UK's Beazley
Business Times Zurich Insurance offers US$10 billion to buy UK insurer Beazley
PR Newswire Zurich selects Arrowsight to help transform on-site construction safety across the U.S. with proven camera-enabled coaching solution
PR Newswire Chubb, Zurich, National Indemnity Launch Excess Casualty Facility
RSS Feed
Zurich Insurance AG (Zürich) zu myNews hinzufügen