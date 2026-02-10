Zurich Insurance Aktie
Marktkap. 88,9 Mrd. EURKGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Symbol ZFSVF
Zurich Insurance Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 642 Franken auf "Buy" belassen. Der Markt sehe die erste KI-Versicherungs-App über die ChatGPT-Plattform als Risiko für die Vertriebsnetze der etablierten Versicherer, schrieb Michael Huttner am Dienstagnachmittag. Er hält die negativen Kursreaktionen in der Branche jedoch für übertrieben. Die Kosten- und Effizienzvorteile der KI für die etablierten Versicherer könnten seiner Meinung nach das neue Vertriebsrisiko klar kompensieren./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland
Zusammenfassung: Zurich Insurance Buy
|Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
642,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
551,40 CHF
|Abst. Kursziel*:
16,43%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
550,40 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
16,64%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
560,33 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
