DAX 25.102 +0,2%ESt50 6.082 +0,4%MSCI World 4.527 +0,0%Top 10 Crypto 8,6240 +1,2%Nas 22.683 -0,3%Bitcoin 56.936 +0,1%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,46 -0,7%Gold 5.042 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Airbus 938914 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow leichter erwartet -- DAX etwas höher -- Pentagon-Liste belastet BYD, Alibaba & Co -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Bayer, Airbus im Fokus
Top News
Börse am Freitag: DAX leicht im Plus - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf? Börse am Freitag: DAX leicht im Plus - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf?
Diginex-Aktie springt an: Vereinbarung mit Resulticks - Eckpunkte für potenzielle Fusion stehen fest Diginex-Aktie springt an: Vereinbarung mit Resulticks - Eckpunkte für potenzielle Fusion stehen fest
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Zurich Insurance Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
621,20 EUR +4,40 EUR +0,71 %
STU
568,00 CHF +9,20 CHF +1,65 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 88,58 Mrd. EUR

KGV 15,20
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 579919

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0011075394

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ZFSVF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Zurich Insurance Buy

14:06 Uhr
Zurich Insurance Buy
Aktie in diesem Artikel
Zurich Insurance AG (Zürich)
621,20 EUR 4,40 EUR 0,71%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zurich nach Zahlen von 642 auf 656 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Huttner hob am Donnerstagabend seine operative Gewinnschätzung für 2026 um zwei Prozent nach dem starken Jahresbericht des Versicherers. Bezüglich der Übernahmegespräche mit Beazley glaubt er, dass es in der bis März verlängerten Frist zu einem verbindlichen Angebot in Höhe von 1.335 Pence kommen wird - wie Anfang Februar in Aussicht gestellt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland

Zusammenfassung: Zurich Insurance Buy

Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
656,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
567,20 CHF		 Abst. Kursziel*:
15,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
568,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
15,49%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
562,67 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

14:11 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG
14:06 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:16 Zurich Insurance Verkaufen DZ BANK
19.02.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
19.02.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

dpa-afx Höhere Dividende Zurich-Aktie sinkt dennoch: Gewinn klettert stärker in die Höhe als erwartet Zurich-Aktie sinkt dennoch: Gewinn klettert stärker in die Höhe als erwartet
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SMI beendet die Sitzung im Minus
finanzen.net Angespannte Stimmung in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels schwächer
finanzen.net Börse Zürich: SMI fällt am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich nachmittags leichter
dpa-afx ROUNDUP: Versicherer Zurich kommt bei Naturkatastrophen glimpflich davon
finanzen.net Donnerstagshandel in Zürich: SMI zeigt sich mittags schwächer
finanzen.net Schwacher Handel: So performt der SLI am Mittag
finanzen.net SMI aktuell: SMI steigt zum Start
RTE.ie Zurich Insurance offers £7.67 billion for UK's Beazley
Business Times Zurich Insurance offers US$10 billion to buy UK insurer Beazley
PR Newswire Zurich selects Arrowsight to help transform on-site construction safety across the U.S. with proven camera-enabled coaching solution
PR Newswire Chubb, Zurich, National Indemnity Launch Excess Casualty Facility
RSS Feed
Zurich Insurance AG (Zürich) zu myNews hinzufügen