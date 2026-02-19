Zurich Insurance Aktie
Marktkap. 88,58 Mrd. EURKGV 15,20
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Symbol ZFSVF
Zurich Insurance Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zurich nach Zahlen von 642 auf 656 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Huttner hob am Donnerstagabend seine operative Gewinnschätzung für 2026 um zwei Prozent nach dem starken Jahresbericht des Versicherers. Bezüglich der Übernahmegespräche mit Beazley glaubt er, dass es in der bis März verlängerten Frist zu einem verbindlichen Angebot in Höhe von 1.335 Pence kommen wird - wie Anfang Februar in Aussicht gestellt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland
Zusammenfassung: Zurich Insurance Buy
|Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
656,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
567,20 CHF
|Abst. Kursziel*:
15,66%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
568,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
15,49%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
562,67 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
