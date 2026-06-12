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Symbol ZFSVF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Zurich Insurance Buy

08:01 Uhr
Zurich Insurance Buy
Aktie in diesem Artikel
Zurich Insurance AG (Zürich)
615,40 EUR 3,60 EUR 0,59%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zurich von 711 auf 902 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die aktuellen Bewertungen der vier großen europäischen Kompositversicherer Allianz, Axa, Generali und Zurich würden den Verbesserungen in den Geschäftsmodellen und Finanzkennziffern nicht gerecht, schrieb Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne für 2028 liege bei rund 12 - angemessen wäre aber ein Wert von 20. Die Allianz bleibt der bevorzugte Wert des Experten. Zurich sollte von der Übernahme von Beazley profitieren, sobald alle nötigen Zustimmungen vorlägen. Das höchste Potenzial sieht Huttner aber bei Axa mit Blick auf den Investorentag am 14. September./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 12:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland

Zusammenfassung: Zurich Insurance Buy

Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
902,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
563,80 CHF		 Abst. Kursziel*:
59,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
567,29 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
59,00%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
609,40 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

08:01 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
26.03.26 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG
03.03.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
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