Zurich Insurance Aktie
Marktkap. 91,4 Mrd. EURKGV 15,20 Div. Rendite 4,99%
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Symbol ZFSVF
Zurich Insurance Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zurich von 711 auf 902 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die aktuellen Bewertungen der vier großen europäischen Kompositversicherer Allianz, Axa, Generali und Zurich würden den Verbesserungen in den Geschäftsmodellen und Finanzkennziffern nicht gerecht, schrieb Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne für 2028 liege bei rund 12 - angemessen wäre aber ein Wert von 20. Die Allianz bleibt der bevorzugte Wert des Experten. Zurich sollte von der Übernahme von Beazley profitieren, sobald alle nötigen Zustimmungen vorlägen. Das höchste Potenzial sieht Huttner aber bei Axa mit Blick auf den Investorentag am 14. September./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 12:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland
Zusammenfassung: Zurich Insurance Buy
|Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
902,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
563,80 CHF
|Abst. Kursziel*:
59,99%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
567,29 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
59,00%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
609,40 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
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|Zurich Insurance Buy
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Deutsche Bank AG
|03.03.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|DZ BANK
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|Jefferies & Company Inc.
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|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Zurich Insurance Hold
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|02.03.26
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|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
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|Deutsche Bank AG