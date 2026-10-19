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Symbol ZFSVF

AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Zurich Insurance Buy

09:11 Uhr
Zurich Insurance Buy
Aktie in diesem Artikel
Zurich Insurance AG (Zürich)
664,00 EUR -0,20 EUR -0,03%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 902 Franken auf "Buy" belassen. Die Aktie des Versicherers gehört zu den acht bevorzugten Schweizer Investmentideen des Berenberg-Analystenteams. Dazu zählten Unternehmen mit strukturellen Wachstumsaussichten, hochwertigen Geschäftsmodellen, Sanierungschancen und attraktiv bewertete Firmen mit erkennbaren Kurstreibern, hieß es am Montag. Bei Zurich hob Analyst Michael Huttner zudem die kürzlich abgeschlossene Übernahme der britischen Assekuranz Beazley positiv hervor./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 14:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland

Zusammenfassung: Zurich Insurance Buy

Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
902,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
613,40 CHF		 Abst. Kursziel*:
47,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
615,80 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
46,48%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
724,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

09:11 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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