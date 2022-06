HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat Zurich auf "Buy" mit einem Kursziel von 522,10 Franken belassen. Die Versicherer, die am jüngsten "Speed-Dating" der Privatbank teilgenommen hätten, seien insgesamt positiv gestimmt über die Aussichten der Branche, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Versicherern. Alle hätten jedoch eingeräumt, dass das gesamtwirtschaftliche Umfeld derzeit schwierig sei. Dennoch sei die Mehrheit zuversichtlich, was das zweite Quartal betreffe und auch die längerfristigen Aussichten bis zum Jahresende./ck/tih