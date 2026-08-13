DAX 26.413 -0,1%ESt50 6.545 +0,1%MSCI World 5.030 +0,0%Top 10 Crypto 8,1935 +0,9%Nas 26.729 -0,3%Bitcoin 54.787 +0,9%Euro 1,1594 +0,2%Öl 89,31 +0,9%Gold 4.382 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 RENK RENK73 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Konflikt im Blick: DAX wenig bewegt -- Berkshire kauft weiter bei Alphabet zu -- Geely, Infineon und Co., BYD, Rheinmetall, Anthropic, NVIDIA, Apple, Siemens Energy, Goldpreis im Fokus
Top News
Nach dem 20-Prozent-Rutsch: Bietet der Goldpreis jetzt die Chance zum Einstieg? Nach dem 20-Prozent-Rutsch: Bietet der Goldpreis jetzt die Chance zum Einstieg?
Lass dich fürs Traden bezahlen: Hol dir bis zu 240 € Cashback bei unserem Broker Lass dich fürs Traden bezahlen: Hol dir bis zu 240 € Cashback bei unserem Broker
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Zurich Insurance Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
629,20 EUR -1,00 EUR -0,16 %
STU
591,80 CHF -1,00 CHF -0,17 %
SWX
finanzen.net zero
Zurich Insurance jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 92,8 Mrd. EUR

KGV 15,20 Div. Rendite 4,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 579919

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0011075394

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ZFSVF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Zurich Insurance Hold

13:56 Uhr
Zurich Insurance Hold
Aktie in diesem Artikel
Zurich Insurance AG (Zürich)
629,20 EUR -1,00 EUR -0,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 520 Franken auf "Hold" belassen. Dies schrieb Philip Kett in seiner monatlichen Branchenbetrachtung vom Sonntag, in der er sich mit der Kursentwicklung des europäischen Versicherungssektors und einzelner Titel sowie den Trends bei den Konsensschätzungen im Juli beschäftigte./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland

Zusammenfassung: Zurich Insurance Hold

Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
520,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
590,20 CHF		 Abst. Kursziel*:
-11,89%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
591,80 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,13%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
663,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

13:56 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
06.08.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
06.08.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

finanzen.net Langfristige Anlage SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Zurich Insurance vor einem Jahr inzwischen gelohnt? SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Zurich Insurance vor einem Jahr inzwischen gelohnt?
finanzen.net SMI aktuell: SMI präsentiert sich am Mittag fester
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: Am Mittag Pluszeichen im SLI
finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI zeigt sich zum Handelsende leichter
finanzen.net Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus
finanzen.net Börse Zürich: Anleger lassen SMI am Dienstagnachmittag steigen
finanzen.net Börse Zürich in Grün: SLI verbucht am Nachmittag Zuschläge
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Nachmittag stärker
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 mittags mit Kursplus
RTE.ie Zurich Insurance to buy RedClick brand from Generali
RTE.ie Zurich Insurance offers £7.67 billion for UK's Beazley
Business Times Zurich Insurance offers US$10 billion to buy UK insurer Beazley
PR Newswire Zurich selects Arrowsight to help transform on-site construction safety across the U.S. with proven camera-enabled coaching solution
RSS Feed
Zurich Insurance AG (Zürich) zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.