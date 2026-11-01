Zurich Insurance Aktie
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Marktkap. 101,56 Mrd. EURKGV 15,20 Div. Rendite 4,99%
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Symbol ZFSVF
AI Analyse
Zurich Insurance Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 620 Franken auf "Hold" belassen. Philip Kett geht am Donnerstag nach der Beurteilung der ersten neun Monate davon aus, dass sich wohl alle Blicke auf die Prämienanpassungen des Versicherers richten. Er sieht in immer noch stabilen oder sogar gestiegenen Preisen eine positive Überraschung./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland
Zusammenfassung: Zurich Insurance Hold
|Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
620,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
644,80 CHF
|Abst. Kursziel*:
-3,85%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
698,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
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|Zurich Insurance Hold
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|10:56
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.