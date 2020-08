NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 405 Franken belassen. Diese lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Philip Kett in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Ausblick des Großversicherers lasse auf steigende Preise schließen, bevor zum Jahresende die Schadensmeldungen steigen dürften./bek/la