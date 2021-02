NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zurich von 350 auf 360 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie und ungünstiger Währungseffekte dürfte der Versicherer für das vergangene Jahr lediglich eine gleichbleibende Dividende zahlen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Wichtiger sei aber die zunehmend schwieriger zu beantwortende Frage, wie Zurich das langfristige Dividendenwachstum mit der Ergebnisentwicklung untermauern könne./gl/tih