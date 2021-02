NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zurich nach Jahreszahlen des Versicherers auf "Hold" mit einem Kursziel von 360 Franken belassen. Der besser als erwarteten Ergebnis- und Barmittelentwicklung stehe die ein wenig schwächer als erwartete Kapitalausstattung gegenüber, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Branchenvergleich hätten die Schweizer eine beeindruckende Stabilität bewiesen./gl/tih