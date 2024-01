Jefferies & Company Inc.

Zurich Insurance Hold

09:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zurich anlässlich der anstehenden Jahreszahlen von 455 auf 410 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Aktuell dürften saisonale Faktoren verstärkt in den Fokus rücken, die von den Analysten eventuell übersehen würden, schrieb der Experte Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hierzu zählten etwa die Ernteversicherungen. So besitze der Versicherer seit 2015 die Rural Community Insurance Services, was die Gruppe zu einem der größten US-Ernteversicherer mache. Obwohl die Verträge im ersten Halbjahr bepreist und ausgezahlt würden, bezögen sich die Risiken größtenteils auf das zweite Halbjahr, vor der Erntesaison./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2024 / 14:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2024 / 19:00 / ET

