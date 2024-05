Jefferies & Company Inc.

Zurich Insurance Hold

10:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 445 Franken belassen. Der Versicherer ernte die Früchte seines Engagements in den USA, schrieb Analyst Philip Kett in einem ersten Kommentar am Donnerstag. Zudem bleibe das Wachstum im Kerngeschäft von Zürich, der Schaden- und Unfallversicherung, attraktiv./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2024 / 01:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2024 / 01:57 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland