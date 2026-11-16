Zurich Insurance Aktie
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Marktkap. 104,37 Mrd. EURKGV 15,20 Div. Rendite 4,99%
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Symbol ZFSVF
AI Analyse
Zurich Insurance Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zurich von 603 auf 609 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Versicherer habe den Investorentag genutzt, um zu demonstrieren, wie gut man jegliche Ziele für 2027 im Griff habe, schrieb Andrew Baker am Dienstag in seinem Kommentar./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 07:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland
Zusammenfassung: Zurich Insurance Neutral
|Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
609,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
656,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
-7,16%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
655,20 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,05%
|
Analyst Name:
Andrew Baker
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
680,20 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|13:51
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:11
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|13:51
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:11
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|09:26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|13:51
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:11
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.