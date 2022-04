NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere der Zurich bei einem Kursziel von 510 Franken mit "Neutral" aufgenommen. In der gegenwärtigen Gemengelage betrachte der Markt die Aktien des schweizerischen Versicherers als sicheren Hafen, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zurich dürfte vom Rückenwind für das Schaden- und Unfallgeschäft profitieren, ebenso wie von Verkäufen von Policen-Beständen in Italien und Deutschland. Allerdings seien die Aktien mit einem Aufschlag bewertet./bek/ag