Zurich Insurance Aktie
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Marktkap. 101,56 Mrd. EURKGV 15,20 Div. Rendite 4,99%
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Symbol ZFSVF
AI Analyse
Zurich Insurance Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 650 Franken auf "Outperform" belassen. Das Wachstum im Bereich der Schaden- und Unfallversicherungen sei nach neun Monaten weiterhin robust, schrieb Ben Cohen am Donnerstag. Die US-amerikanische Versicherungsgruppe Farmers werde aber durch wettbewerbsintensive Märkte beeinträchtigt./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:50 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:50 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland
Zusammenfassung: Zurich Insurance Outperform
|Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
650,00 CHF
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
645,80 CHF
|Abst. Kursziel*:
0,65%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ben Cohen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
698,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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