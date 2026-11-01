DAX 26.965 +1,1%ESt50 6.411 +0,3%MSCI World 4.888 +0,0%Top 10 Crypto 9,6880 -1,0%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 66.252 -0,6%Euro 1,1090 +0,0%Öl 93,73 +1,1%Gold 3.947 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Zurich Insurance Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
699,20 EUR +3,80 EUR +0,55 %
STU
698,20 EUR +6,20 EUR +0,90 %
HAML
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 101,56 Mrd. EUR

KGV 15,20 Div. Rendite 4,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 579919

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0011075394

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ZFSVF

AI Analyse

RBC Capital Markets

Zurich Insurance Outperform

09:31 Uhr
Zurich Insurance Outperform
Aktie in diesem Artikel
Zurich Insurance AG (Zürich)
699,20 EUR 3,80 EUR 0,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 650 Franken auf "Outperform" belassen. Das Wachstum im Bereich der Schaden- und Unfallversicherungen sei nach neun Monaten weiterhin robust, schrieb Ben Cohen am Donnerstag. Die US-amerikanische Versicherungsgruppe Farmers werde aber durch wettbewerbsintensive Märkte beeinträchtigt./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:50 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:50 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland

Zusammenfassung: Zurich Insurance Outperform

Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
650,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
645,80 CHF		 Abst. Kursziel*:
0,65%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
698,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

09:31 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Zurich Insurance Neutral UBS AG
20.10.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

dpa-afx Ziele im Blick Zurich Insurance wächst in beiden Versicherungssparten – Aktie im Fokus Zurich Insurance wächst in beiden Versicherungssparten – Aktie im Fokus
Finanzen.net SMI aktuell: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im SMI
Finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im STOXX 50
Finanzen.net Zuversicht in Zürich: SMI bewegt sich zum Handelsstart im Plus
Finanzen.net Aufschläge in Zürich: Gewinne im SMI
Finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI fester
Finanzen.net SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zurich Insurance-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt zum Handelsende zurück
Finanzen.net Zurückhaltung in Zürich: SMI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter
RSS Feed
Zurich Insurance AG (Zürich) zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.