NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Zurich Insurance Group von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 365 auf 400 Franken angehoben. Die Prämien im Großkunden- und Firmenkundengeschäft festigten sich, was gut für die großen Anbieter sei, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Zu den größten Profiteuren dieser Entwicklung zähle Zurich. Die Schweizer könnten sich ehrgeizigere Ziele für die Schaden-Kosten-Quote setzen./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2019 / 20:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2019 / 00:22 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.