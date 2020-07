NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich Insurance Group vor Halbjahreszahlen aus dem europäischen Versicherungssektor auf "Overweight" mit einem Kursziel von 370 Franken belassen. Eine verbesserte Preisdynamik sei ein möglicher positiver Aspekt, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Negativ könnten mögliche Versicherungsforderungen durch Covid-19-Belastungen sein. Zurich zählt zu seinen "Top Picks"./ajx