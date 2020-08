NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 370 Franken belassen. Das erste Halbjahr des Versicherers habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Edward Morris in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Auch wenn nahe an den Schätzungen sei die erste Hälfte des Jahres doch solide verlaufen./mf/la