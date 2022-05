NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 525 Franken belassen. Der Schweizer Versicherer sei gut in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Vor allem in Nordamerika seien die Preise gestiegen./la/bek